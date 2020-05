Courbatures, douleurs musculaires diffuses importantes, fatigue intense, maux de tête "que l’on ne connaît pas d’habitude", douleurs fortes dans les yeux ou "dans l’arrière des yeux", perte subite du goût ou de l’odorat : voilà les symptômes "précoces" du Covid-19, selon les scientifiques. Plus tard, arrivent les difficultés à respirer - s'essouffler avec un effort modéré -, de la température, des maux de gorge, de la diarrhée… Ce sont les symptômes classiques du Covid.

Le premier patient atteint du Covid-19 dans notre pays à avoir été testé positif l'a été le 1er mars 2020 (après un Belge rapatrié de Wuhan début février). Dans d'autres pays, comme le Brésil, des études ont montré que le virus circulait discrètement plusieurs semaines avant le premier cas testé positif. C'était sans doute aussi le cas en Italie, par exemple.



Est-ce possible que ce soit aussi le cas pour la Belgique ? Pour le savoir, nous lançons cet appel à témoignages. Pensez-vous avoir été atteint du Covid-19 avant l'épidémie ait été formellement déclarée en Belgique, durant les mois de janvier ou février voire plus tôt ? Répondez-nous alors via le formulaire ci-dessous. Nous publierons vos témoignages dans un prochain article. Merci !