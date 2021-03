D’où vient le terme “coronavirus” ? Quelle est son origine ? Et les termes "Covid-19" et "SARS-Cov-2" ? Depuis 2020, les mots sont sur toutes les lèvres et reviennent dans de nombreuses discussions, mais il est intéressant de savoir d’où proviennent ces termes.

Le coronavirus désigne la famille du virus, Sars-Cov-2 est le nom officiel du virus et Covid-19 est le nom de la pathologie. Mais d’où proviennent ces trois termes ?

Coronavirus, le “virus à couronne”

En latin, le terme "corona" signifie "couronne". Si le coronavirus porte ce nom, c’est parce que, observé au microscope, il prend l’apparence d’une couronne.

Jean Ruelle, virologue et chercheur à l’UCLouvain (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), nous explique : “Le nom coronavirus vient en réalité de l’aspect de cette famille de virus lorsqu'on la regarde au microscope électronique. Quand on observe le virus avec un microscope, on voit une image qui fait un peu penser à une couronne solaire. Sur l’enveloppe du virus, il y a toute une série de protéines qui sont insérées et c’est cet aspect qui fait penser à une couronne, d’où le nom coronavirus". C'est donc de cette observation que sont partis les scientifiques qui ont découvert le virus dans les années 1960 pour lui donner un nom.

La définition du Robert pour “coronavirus” est “genre de virus à ARN responsable d'infections respiratoires et digestives chez l'être humain et l'animal”. Il est indiqué comme un nom masculin, lié à la biologie.

Sars-Cov-2, le nom scientifique du coronavirus

Et pourquoi Sars-Cov-2 ? Parce qu’il s’agit de l’acronyme de “Severe Acute Respiratory Syndrome-CoronaVirus-2” - en français Sars-Cov-2 : le “coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère”. Le chiffre 2 indique qu’il s’agit d’une souche nouvelle du coronavirus, et non pas de celle qui est à l’origine de l’épidémie de Sras de 2002-2004. Ce sont surtout les épidémiologistes qui emploient cette appellation, qui désigne le nom officiel du virus.

Covid-19, pour Coronavirus Disease 2019

C’est l’OMS qui, le 11 février 2020, a nommé “Covid-19” la pathologie liée au “Sars-Cov-2”. Il s’agit également d’un acronyme : “COronaVIrus Disease”. Le 19 désigne 2019, soit l’année d’apparition du virus. La traduction française littéraire serait donc “maladie à coronavirus de 2019”.

La définition du Robert pour “Covid” est “maladie infectieuse et contagieuse causée par un coronavirus”. Il est indiqué comme un nom masculin ou féminin, lié à la médecine.

