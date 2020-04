Adressé à la population belge, le message de ne plus fréquenter les hôpitaux sauf en cas d'absolue nécessité est bien passé. Trop bien passé peut-être même à tel point que, depuis plusieurs semaines maintenant, certains médecins spécialistes, inquiets de ne plus avoir à traiter des pathologies d'urgence - d'ordinaire fréquentes -, tirent la sonnette d'alarme.

Cette fois, c'est au tour des cardiologues d'attirer l'attention sur la nécessité de se rendre à l'hôpital, malgré la crise sanitaire actuelle, en présence de certains symptômes qui doivent faire penser à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral (AVC). "Ces patients mettent leur vie en danger en retardant la recherche d'une aide médicale", alerte la Ligue cardiologique belge (LCB), qui en profite pour rappeler comment reconnaître un AVC ou une crise cardiaque, et comment réagir (lire ci-après).

Si la Ligue tient à "féliciter les Belges de suivre les mesures actuelles de santé publique", elle les "met en garde contre l'excès de zèle", tout en rappelant que les hôpitaux sont prêts à accueillir des patients dans des situations urgentes, même indépendantes du Covid-19.

Elle adresse son message à toute la population et invite à réagir en cas de suspicion d’AVC ou de crise cardiaque. “Cette situation est susceptible d’entraîner de nombreux décès par accidents vasculaires cérébraux et cardiaques qui pourraient, et devraient, être évités”, souligne Sandrine Daoud, directrice générale de la Ligue.

Les services restent préparés

Que ce soit par crainte du contact avec le Covid-19 ou parce qu’elles ne veulent pas peser sur un système de santé déjà fort occupé, "ces préoccupations sont légitimes, mais beaucoup risquent de souffrir de lésions cardiaques à long terme et même de perdre la vie en ignorant leurs symptômes et en restant chez eux ou en retardant le moment de leur arrivée à l’hôpital", insiste la Ligue cardiologique belge.

"Les services de cardiologie restent équipés et préparés pour dispenser les soins urgents dans tout le pays", rappelle à ce sujet le Pr Alain De Wever, président de la Ligue. “Nous disposons du personnel, de l'équipement et des ressources nécessaires pour traiter les crises cardiaques et les AVC. La pandémie du COVID-19 est grave, mais il est inquiétant de constater que ce virus dissuade aussi de composer le 112 dans des situations d’absolue nécessité”, ajoute à son tour le Dr Luc Missault, cardiologue et président du Comité scientifique de la Ligue.

Aussi la Ligue cardiologique belge demande-t-elle avec insistance à toute personne qui présente des symptômes de crise cardiaque ou d’AVC de solliciter immédiatement une aide médicale en appelant le 112 ou, en cas de doute, son médecin traitant ou un médecin traitant de garde.

Quels sont les symptômes de l’AVC ?

L’accident vasculaire cérébral (aussi appelé infarctus cérébral) est la conséquence de l’obstruction d’une artère cérébrale suite à la formation d’un caillot sanguin; une partie du cerveau n’est plus irriguée (manque d’oxygène).

En cas d’accident vasculaire cérébral, les symptômes sont les suivants et les gens sont invités à agir VITE :

- V pour visage. Le visage de la personne est tombé d'un côté. Peut-elle sourire ?

- I pour incapacité. La personne peut-elle lever ses deux bras et les maintenir en place ?

- T pour trouble. La personne a-t-elle des troubles de la parole, de prononciation ?

- E pour extrême urgence. Il est temps d'appeler le 112 si vous voyez l'un de ces signes.

Quels sont les symptômes de la crise cardiaque ?

La crise cardiaque (aussi appelée infarctus du myocarde) est la conséquence de l’obstruction d’une artère coronaire suite à la formation d’un caillot sanguin; c’est alors une partie du cœur qui n’est plus irriguée.

En cas de crise cardiaque, les symptômes les plus fréquents sont des douleurs brutales dans la partie supérieure du corps comme le thorax, le cou, la mâchoire ou les bras (en particulier le côté gauche du corps), mais aussi l’essoufflement, la transpiration et la nausée.

Ces symptômes sont cependant variables, précise la Lige. En particulier, les femmes et les personnes âgées ont tendance à éprouver des symptômes également très soudains mais plus vagues (nausées, fatigue, contraction de la mâchoire) et ne ressentent parfois pas de douleur thoracique particulière.

Il faut appeler le 112 immédiatement en cas de suspicion de crise cardiaque.

Pour plus d’informations: info@liguecarduioliga.be - http://www.liguecardioliga.be