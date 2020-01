Lauréat du Prix Generet pour les maladies rares, le Pr Steven Laureys, neurologue et chercheur à l’Université et au CHU de Liège, a acquis une réputation mondiale en tant que spécialiste des états de conscience altérée causés par de graves lésions cérébrales. En combinant diverses formes d’imagerie médicale, le Dr Steven Laureys et son équipe du Coma Science Group examinent l’état dans lequel se trouve le cerveau de ces patients et établissent un pronostic de rétablissement.

Ce prix est-il pour vous le signe que l’on reconnaît de plus en plus l’importance de cette recherche ?