Arthur, reporter en herbe, interroge une écosociologue sur la crise Covid : "A court terme, tout le monde va vouloir revenir au temps d'avant" Aurore Vaucelle

Arthur, 13 ans, suit, depuis le début de la crise, la conférence de 11h sur l'actualité du Covid-19 en Belgique pour en faire une revue de presse à ses copains. Quand on a appris cela, ca nous a plu. Car il arrive aux journalistes pros, - les grands - d'oublier les questions essentielles, les plus jeunes, eux, les posent souvent aux adultes, parfois sans réponses qui les convainquent.





"La Libre" a donc donné un coup de pouce à Arthur pour qu'il puisse interviewer des spécialistes de la crise du moment. Trois d'entre eux répondent à ses questions sur l'épidémie, les modes de déconfinement, le retour à la "vie normale" ou encore, le nouveau rapport qu'on devra tous entretenir à l'environnement dans l'après-Covid.



Aujourd'hui, l'écosociologue québecoise Laure Waridel répond à Arthur sur la manière dont l'épidémie doit changer notre rapport à la Planète Bleue. Un dialogue entre la jeunesse aux questions déculpabilisés et la pensée de la transition. Laure Waridel le martèle : "A court terme, tout le monde va vouloir revenir au temps d'avant. Donc, cela va dépendre du message qu'on envoie comme citoyens à nos élus (...) " Il faut voir cette crise comme une opportunité au changement".