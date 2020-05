Arthur, 13 ans, suit, depuis le début de la crise, la conférence de 11h sur l'actualité du Covid-19 en Belgique pour en faire une revue de presse à ses copains. Quand on a appris cela, ça nous a plu. Car il arrive aux journalistes pros, - les grands - d'oublier les questions essentielles. Les plus jeunes, eux, les posent souvent aux adultes, parfois sans réponses qui les convainquent.

"La Libre" a donc donné un coup de pouce à Arthur pour qu'il puisse interviewer des spécialistes de la crise du moment. Trois d'entre eux répondent à ses questions sur l'épidémie, les modes de déconfinement, le retour à la "vie normale" ou, encore, le nouveau rapport qu'on devra tous entretenir à l'environnement dans l'après-Covid.

Aujourd'hui, la géographe de la santé, Catherine Linard, de l'Université de Namur, répond à Arthur sur l'épidémie et les personnes à risques, ses grands-parents.