Le 25 mars, l'Agence européenne des médicaments a approuvé le changement de nom du vaccin d'AstraZeneca. Désormais, le vaccin sera nommé Vaxzevria. Un changement qui s'accompagnera, entre autres, d'un nouvel emballage. Le vaccin lui-même reste inchangé.

Le vaccin produit par la société pharmaceutique anglo-suédoise est depuis un certain temps l'enfant à problèmes de la stratégie européenne de vaccination. Après avoir reçu le feu vert de l'EMA fin janvier, plusieurs pays, dont la Belgique, avaient décidé de ne l'administrer dans un premier temps qu'aux personnes âgées de moins de 55 ans. Au début de ce mois, plusieurs pays européens ont temporairement suspendu l'administration du vaccin d'AstraZeneca en raison de quelques cas de caillots sanguins et d'un nombre insuffisant de plaquettes. L'EMA a pris l'affaire au sérieux et a confirmé, après une enquête, que le vaccin était bel et bien sûr et efficace et que les avantages l'emportaient sur les inconvénients.

La société s'est également attiré les foudres de l'Union européenne en réduisant à plusieurs reprises le nombre de vaccins livrés. Cette situation a entraîné une escalade des tensions entre l'UE, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part. L'UE veut s'assurer plus explicitement que les citoyens européens reçoivent "leur juste part". Des négociations avec le Royaume-Uni sont en cours pour aplanir les difficultés.