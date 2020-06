Maggie De Block a pour la première fois livré le taux de décès dans les hôpitaux belges des patients passés par les soins intensifs, placés sous respirateurs artificiels.

Le reportage a marqué les esprits. Diffusé par la RTBF le 19 mars, il nous immergeait au cœur de l’hôpital de Crémone. Montrant la détresse du personnel médical face à l’arrivée du virus. "Malheureusement, aucun de nos patients ne s’en est sorti jusqu’ici. Nous avons besoin d’avoir un patient à qui on peut enlever ce tube, un patient qui va mieux. Parce que sinon, on ne pourra plus continuer", témoignait Carla Maestrini, l’infirmière en cheffe au service des soins intensifs. Alors qu’elle prononce ces mots terribles, des patients allongés sur le ventre, en coma artificiel, apparaissent à l’écran. La conclusion se forme dans l’esprit de téléspectateurs : lorsqu’un malade est placé sous respirateur artificiel, il est condamné. Les chiffres sont rares sur le sujet, même deux mois et demi après ce reportage. Cette conclusion, en réalité, n’a pas ou plus lieu d’être. Car de nombreux patients passés par les soins intensifs et intubés ont survécu.