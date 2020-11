Il n'y a pas qu'en Belgique que la tenue des fêtes de fin de d'année est menacée. Aux Etats-Unis, la situation est loin d'être sous contrôle. L'épidémie empire de jour en jour, avec au moins 1 962 nouveaux décès dus au coronavirus et 187 428 nouveaux cas signalés le 19 novembre. Thanksgiving approche à grands pas et les consignes sont claires : restez chez vous et célébrez en petit comité.

Cette étude informelle a été envoyée à près de 8 000 épidémiologistes, membres de la Société pour la recherche épidémiologique et à des scientifiques indépendants. Seuls 635 experts ont répondu au New York Times. "Tous n'étudient pas le Covid-19, mais tous ont une formation professionnelle sur la façon de penser la propagation et le risque de maladie", expliquent-ils au début de l'article.

Près de 64% des épidémiologistes ayant répondu au questionnaire ont assuré qu'ils ne célèbreraient pas Thanksgiving avec des personnes extérieures à leur foyer. Selon leur enquête, 15% d'entre eux affirment même ne pas organiser de repas pour l'occasion. Les réponses étaient similaires pour les autres fêtes à venir, comme Noël et Hanoukka.

Plusieurs experts ont expliqué leur stratégie afin de prendre le moins de risques possibles. Certains ont décidé de se mettre en quarantaine pendant plusieurs semaines avant les vacances, tandis que d'autres multiplient les tests. Les "zoom-giving", organisés en ligne, seront également nombreux.

Comme le rappelle une chercheuse de l'Université de Kansas interrogée par le journal, "chaque individu doit faire sa part pour le plus grand bien et la santé publique de notre famille, de nos voisins, des étrangers et, surtout, des travailleurs de la santé et des premiers intervenants qui doivent continuer à s'occuper du public".

En Belgique, si aucune décision officielle n'a été annoncée, il est aujourd'hui presque certain que les fêtes de fin d'année devront se tenir en petit comité.