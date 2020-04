Alors que les besoins en matériel de protection en tous genres (masques, gants, surblouses...) continuent de se faire rudement sentir un peu partout dans le pays, toute solution ou proposition visant à remédier à ce problème est bonne à prendre.

Parmi d'autres, en voici une qui mérite d'être relayée.

“Les Amis de l’Institut Bordet” annoncent avoir acquis auprès de la Fondation Michel Cremer 4 000 sur-masques de protection faciale transparents destinés à améliorer la protection du personnel soignant de l’Institut Bordet confronté au COVID-19.

"Placés au-dessus d’un masque chirurgical et recouvrant l’entièreté du visage, ils constituent une barrière efficace contre le virus, assure-t-on. Ils ont été validés par des médecins et hygiénistes du CHU Saint-Pierre. Ils sont ré-utilisables et leur protocole de désinfection est disponible".

Pour tout le personnel soignant

La bonne nouvelle est que la Fondation Cremer, aujourd’hui capable de produire un peu plus de 1 000 sur-masques réutilisables par jour, les met à disposition de tous les acteurs de soin qui en ont besoin.

Aussi, convaincus de l’importance de cet outil pour les soignants et désireux de partager leur expérience positive, "Les Amis de l’Institut Bordet" encouragent aujourd’hui vivement les institutions hospitalières, maisons de repos, centres de soins palliatifs, médecins généralistes, infirmières, kinés, dentistes (…) confrontés à la pénurie actuelle de matériel de protection à envoyer un mail à la Fondation Michel Cremer,covid@michelcremerfoundation.eu (Cécile Sztalberg) en indiquant le nombre de sur-masques souhaité ainsi que leurs coordonnées.

Plus d’infos sur : https://michelcremerfoundation.eu/index.php/2020/03/31/covid-19/