A nouveau épinglée par nos confrères dupour avoir utilisé sans autorisation des normes de certification de la société Oeko-Tex, la société Avrox , qui remporté le marché des masques en tissu commandés par la Défense, a vivement réagi ce samedi, en assurant que les tissus utilisés pour fabriquer les masques sont conformes à cette norme...

Elle reconnait cependant une erreur "technique" et "involontaire" : "Avrox reconnait qu’une erreur technique et tout à fait involontaire a fait en sorte que le mauvaise référence de ce label ait été imprimé, et s’en excuse. Avrox souligne néanmoins qu’elle dispose de tous les certificats nécessaires et valides. Ces certificats corrects avaient d’ailleurs déjà été transmis aux fédérations de pharmaciens."

Problème : le fait que les tissus aient été certifiés ne signifie pas que les masques le sont, le masque étant "le produit final" a précisé au Soir la société Oeko-Tex qui attaque donc Avrox en justice. Une mauvaise nouvelle pour la société luxembourgeoise, qui vient s'ajouter à l'ouverture d'une information judiciaire via l'Office Central pour la répression de la corruption (OCRC), qui enquête - entre autres - sur les malversations relatives aux marchés publics.

Avrox se défend de tout comportement frauduleux dans le cadre du marché public et accuse les fédérations du textile de "faire circuler de fausses informations", affirmant au passage que l'une d'elle - Creamoda - aurait "tenté de négocier avec le gouvernement avant le lancement du contrat-cadre".