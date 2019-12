C’est un monde infini, fascinant, invisible à l’œil nu et, surtout, très prometteur selon les scientifiques qui, ces dernières années, l’explorent avec curiosité et bonheur. On l’appelle le microbiote. Ce sont tous ces microbes qui peuplent notre organisme et avec lesquels nous vivons en symbiose depuis notre naissance. Des centaines de milliers de milliards de microorganismes vivants - bactéries, champignons, parasites, virus… - qui se nichent un peu partout dans notre corps jusqu’au plus profond des organes qu’ils colonisent : du nez au vagin, en passant par les bronches, les oreilles, les intestins, la peau… Avec une grande variété selon le territoire.