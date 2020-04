Depuis le début de la pandémie, un total de 5 828 décès ont été rapportés en Belgique. Sur ce total, 2 716 sont survenus à l’hôpital et ont été confirmés comme étant dus au coronavirus. Avec ces chiffres, si l’on prend le nombre de décès pour 100 000 habitants, le taux de mortalité belge est le plus haut du monde. Au 18 avril, notre pays (45,2) se plaçait ainsi devant l’Espagne (42,8) ou l’Italie (37,6) et loin devant la France (27,9) et les Pays-Bas (20,14). Et devant aussi les États-Unis (11,2), comme l’administration Trump l’a souligné en conférence de presse ce week-end.

Bien sûr, reprend le Dr Lagasse, la Belgique peut être envieuse de la situation en Corée du Sud, à Hong Kong, ou de l’Allemagne "où l’attitude a été très différente, où ils ont testé très tôt et en grande quantité, où ils ont donc réussi à mettre les cas en quarantaine et à couper les chaînes de transmission", "mais ce que je n’aime pas sur le plan de la méthode, c’est que l’on compare la Belgique à des pays comme l’Italie, l’Espagne la France, et a fortiori les États-Unis [...]