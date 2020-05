Le nombre de transplantations d'organes dans notre pays a fortement diminué en raison de l'épidémie de coronavirus.

Au plus fort de la crise, en mars et avril, il y a eu pas moins de 62% de greffes en moins qu'à la même période l'année dernière. Le nombre de donneurs a diminué de 45%, selon Het Belang van Limburg jeudi. Le nombre de transplantations de poumons et de reins, en particulier, a fortement diminué au plus fort de l'épidémie de coronavirus, respectivement de 76% et 75%. Le nombre de transplantations cardiaques a diminué de 61% et celles de foie de 33%.

Selon Luc Colenbie, expert en transplantation d'organes au sein du SPF Santé publique, il existe différentes explications à cette diminution. "Lorsque l'épidémie a éclaté, le stress dans les centres de transplantation était très élevé en raison du risque important d'infection", explique M. Colenbie, lui-même coordinateur de transplantations à l'hôpital universitaire de Gand. "Pendant le pic de la crise, de nombreux centres de transplantation ont été fermés, même si les urgentes ont quand même été réalisées." Il y avait également un manque de capacité dans les hôpitaux.

La forte diminution s'explique également en partie par le fait qu'il y avait moins de donneurs d'organes. Au plus fort de la crise, en mars et avril, notre pays comptait 28 donneurs, contre 51 à la même période l'année dernière. "Les patients atteints d'une infection au Covid-19 ne peuvent de toute façon pas être donneurs, car cela comporte beaucoup trop de risques", explique M. Colenbie. "Ainsi, depuis le début de la crise dans notre pays, dix donneurs ont déjà été écartés en raison d'un test positif au Covid-19".