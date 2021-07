La conférence interministérielle Santé, réunie ce mercredi matin, a donné son feu vert à la vaccination des 12-15 ans avec Pfizer. Toutefois, une autorisation des parents sera nécessaire pour la vaccination.

Et même si les adolescents développent moins de formes graves du virus, leur rôle dans la transmission du virus n’est pas nul. On fait le point sur toutes les questions que vous vous posez avec Pierre Coulie, immunologue et professeur à l’Institut de Duve de l’UCLouvain.

Pourquoi vouloir vacciner les ados alors qu’ils ont très peu de formes graves du Covid ?

Tout d’abord, il faut souligner qu’il existe “un bénéfice individuel direct et indirect” ainsi qu’ “un bénéfice collectif de la vaccination des adolescents contre le Covid”...