Bien respirer peut aider à gérer le stress: "Il faut atteindre une respiration consciente et plus profonde" © dr SantéInterview08:11 Laurence Dardenne

Respirez. Respirez. Respirez. Aux consignes de l’Organisation mondiale de la santé, qui appelait à tester, tester et tester le plus largement possible la population, on pourrait ajouter, pour le bien-être de tous en ces temps quelque peu angoissants, l’importance de porter une attention toute particulière à la respiration.