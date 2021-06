L'Imec et l'UZ Leuven ont annoncé en octobre leur collaboration pour le développement de ce test, qui utilise les particules microscopiques et aqueuses présentes dans l'air et vérifie la présence de fragments de virus. L'appareil actuellement développé devrait pouvoir donner un résultat en cinq minutes.

"Les essais cliniques montrent que le test peut capturer efficacement les particules de virus dans l'air expiré avec une grande sensibilité" et avec un niveau de fiabilité semblable au test PCR, explique l'Imec, qui se targue d'être le premier institut au monde à parvenir à ces résultats.

La ministre flamande de l'Economie, Hilde Crevits (CD&V), a investi 2 millions d'euros dans le développement de cette méthode.