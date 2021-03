BioNTech veut fabriquer jusqu'à 2,5 milliards de doses cette année, 25% de plus que prévu Santé AFP

Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé mardi qu'il comptait fabriquer en 2021 jusqu'à 2,5 milliards de doses de son vaccin développé avec l'américain Pfizer, soit 25% de plus qu'annoncé initialement. Les capacités de production devraient augmenter en raison d'une "optimisation des processus de production", de "l'expansion du réseau de production", ainsi que de l'autorisation de tirer six doses d'un flacon, explique l'entreprise dans un communiqué. Elle a livré avec son partenaire, en date du 23 mars, "plus de 200 millions de doses" dans le monde.