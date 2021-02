Les symptômes et effets secondaires du Covid-19 n’ont pas encore livré tous leurs mystères. Selon les dernières recherches sur le sujet, on apprend que le virus impacterait aussi notre cerveau. En effet, une étude menée par l’Université de Yale aux États-Unis, l’Institut du cerveau et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en France avance que le Sars-CoV-2 pourrait infecter nos neurones.

Publiés dans le Journal of experimental medicine, les résultats "suggèrent que les symptômes neurologiques associés au Covid-19 pourraient être liés aux conséquences de l’invasion virale directe du système nerveux central".

Une étude anglaise récente menée sur plus de 200 000 patients ayant présenté le Covid a pu mettre en évidence que l’incidence estimée des séquelles neurologiques ou psychiatriques à six mois était de 33,6 % dont 12,8 % n’étaient pas connus pour présenter de telles maladies avant l’infection au Covid-19 (accidents vasculaires cérébraux, démence, troubles psychotiques). "Il nous appartient donc de rester d’autant plus attentifs à la détection précoce des maladies du cerveau pour une prise en charge optimale et limiter ainsi leurs surcoûts humains médico-socio-économiques et culturels", souligne le docteur Gianni Franco, neurologue au CHU UCL Namur-Dinant.