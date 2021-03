Vous avez observé un changement dans les habitudes de transit intestinal (diarrhée, constipation) ; une sensation que l’intestin ne se vide pas complètement ; la présence de sang rouge vif ou très foncé dans les selles ; des selles plus étroites ou plus minces que d’habitude ; un inconfort abdominal (gaz douloureux fréquents, ballonnements, lourdeurs, crampes) ; une perte de poids inexpliquée ; un épuisement constant, ou de la fatigue persistante ; de l’anémie (manque de fer inexpliqué) et un faible taux de globules rouges…, ce sont là les principaux symptômes qui peuvent faire penser à la présence de polypes, éventuellement précancéreux, voire à la présence d’un cancer du côlon.

En ce mois de mars, dédié au dépistage du cancer colorectal, une plateforme www.ensembledemasquonslecancer.be répond à toutes les questions que l’on peut se poser à ce sujet.