Dès le 30 mars 2020, Test Achats a ouvert une plateforme en ligne pour détecter les abus liés au Covid et, le cas échéant, déposer plainte auprès des autorités compétentes (SPF Économie et Santé, AFSCA, AFMPS et Facebook). Fin septembre, l’association comptait plus de 800 signalements et avait adressé pas loin de 40 plaintes.