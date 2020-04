Que faut-il retenir de la conférence de presse de ce mercredi?

Avant de laisser les experts répondre aux questions, Emmanuel André, porte-parole interfédéral, a rappelé l'importance de maintenir les règles d'hygiène. "Nous voyons que la tendance vers une diminution lente mais réelle du nombre de patients hospitaliés se confirme. La prolongation des mesures d'hygiène des mains, de distanciation physique reste capitale car ce que nous faisons aujourd'hui va déterminer l'évolution de cette épidémie dans les semaines à venir".

Benoît Ramacker, porte-parole du centre de crise, a tenu à ajouter: "Le Conseil national de sécurité a prolongé les mesures jusqu'au 3 mai. Cela a pour but de réduire le plus drastiquement possible la courbe. Et nous sommes sur la bonne voie. Il est important maintenant de ne pas sauter les étapes. Nous devons encore tous être patients et pas sauter les étapes. Car si nous allons trop vite, le risque est grand de voir resurgir le virus de manière plus belle. Les mesures sont importantes pour tout le monde. En particulier pour les personnes qui vivent seules ou sont isolées. Le Conseil national de sécurité a voulu tenir compte des aspects psycho-sociales, psychologiques et morales de ces personnes isolées. Les habitants de ces collectivités résidentielles, par exemple des maisons de repos ou de soins ou les centres accueillant des personnes en situation de handicap, peuvent s'ils le souhaitent organiser des visites. Cette mesure est aussi valable pour les personnes seules chez elles qui ne peuvent se déplacer. Bien évidemment, accepter une telle visite doit se faire sous certaines conditions. Et avant tout, en tenant à l'oeil la santé de tous."

Benoit Ramacker précise également que les magasins de bricolage et jardinerie allaient rouvrir. "Ces décisions ont pour but de rendre plus facile cette situation déjà difficile. Faites bien attention: ces magasins doivent respecter les mêmes règles que celles en vigueur dans les supermarchés (distance physique, maximum un client par 10m²...). On fait appel à votre sens civique également car s'il y a trop de monde dans ces magasins, il faut rentrer chez vous".