Efficacité, effets secondaires, prix... Ce qu'il faut savoir sur le vaccin russe Spoutnik V

Jusqu’ici, il n’y en avait que pour les vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca. On attendait - avec impatience - ceux de CureVac et Janssen. Et voilà que surgit Spoutnik V, le vaccin que l’on avait un peu vite écarté pour la rapidité avec laquelle il avait été élaboré et le manque de transparence dont la Russie avait été accusée. Avec un taux d’efficacité de 91,6 %, soit très proche des 95 % des deux vaccins à ARN messager, d’après les résultats publiés dans la prestigieuse revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants, le vaccin russe revient à l’avant-plan.