Et si le virus du Covid-19 était chez nous depuis plus longtemps qu’on ne le pense ? C’est en tout cas ce qu’avancent plusieurs médecins belges. Beaucoup ont en effet constaté des pneumonies très étranges bien avant le début de l’épidémie dans notre pays. “En tant que généralistes, on a tous le profond sentiment d’avoir eu des cas de Covid-19 avant de connaître son existence. En janvier et en février, on a en effet eu beaucoup de cas de pneumonie qu’on ne comprenait pas très bien avec des prises de sang atypiques, qui montraient notamment des oppressions thoraciques peu communes” , rapporte Audrey Bonnelance, médecin généraliste à Woluwe-Saint-Pierre.



Celle qui est aussi secrétaire générale de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) a d’ailleurs été confrontée à un cas très intéressant, qui pourrait remettre en cause beaucoup de données sur l’arrivée du virus en Belgique. Elle raconte le parcours de sa patiente qui aurait, selon elle, contracté le virus au mois de… novembre 2019. Et elle serait d’ailleurs loin d’être la seule. “A l’époque, je ne comprenais pas très bien” , reconnaît Audrey Bonnelance. “C’était en novembre 2019, on cherchait, on cherchait ce que c’était et je pensais que c’était une pneumonie atypique.