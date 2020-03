Publiée dans divers médias, une étude chinoise - qui circule notamment sur les réseaux sociaux - semble montrer un lien - ténu - entre le groupe sanguin et la sensibilité au coronavirus : les personnes du groupe sanguin A seraient plus susceptibles d’être contaminées par le coronavirus et ils pourraient aussi développer des symptômes plus graves que les autres.

Que faut-il penser de cette étude? Explications.