Coronavirus: ces courbes cauchemardesques que personne n’a voulu voir Santé Clément Boileau

© BELGA La situation actuelle dans les hôpitaux aurait-elle pu être évitée si on avait suivi les prédictions de plusieurs chercheurs universitaires?

Ce ne sont que des hypothèses, représentées sous forme de scénarios établis par quatre universités belges différentes (UHasselt, UNamur, UGent, VUB). Le but ? Prédire l’évolution des hospitalisations dues au coronavirus en Belgique (dont les soins intensifs) et mesurer l’impact, sur la durée, des mesures prises pour endiguer l’épidémie, et par là même l’engorgement des hôpitaux.