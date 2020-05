Là, je suis à l’hôpital depuis lundi matin. J’ai eu un bête week-end comme tout le monde. Et encore, j’ai travaillé", confie en riant Emmanuel André depuis son bureau de l’hôpital universitaire de Leuven, et désormais responsable au niveau national du "tracing", visant à suivre les personnes contaminées par le covid-19 en vue du déconfinement.

Inconnu du grand public il y a quelques mois encore, ce jeune médecin et chercheur de 37 ans, responsable du laboratoire de référence sur les coronavirus (UZLeuven et KUL), a été propulsé sur le devant de la scène en devenant "porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19". Une mission qu’il a endossée dès le 13 mars, au lendemain de l’annonce par le Conseil national de sécurité (CNS) des mesures de confinement, et jusqu’à ce jeudi 23 avril.