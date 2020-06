Alors que les Belges poursuivent le déconfinement et que le coronavirus est toujours présent, les fortes chaleurs et la canicule reviennent, et les risques qui vont avec, surtout pour les plus fragiles. Des gestes de prévention s’imposent.

Dans le cadre de la pandémie, des règles détaillées sur le plan technique (climatisation, centrale de traitement d’air, filtres, entretien…) ont été émises par les autorités sanitaires et le Haut Comité de la santé publique en France, auquel le Conseil supérieur de la Santé (CSS) belge se réfère.

L’utilisation d’un ventilateur est préconisée, y compris avec une brumisation, dans une pièce où se trouve une seule personne. Il doit être stoppé avant qu’une autre personne n’entre dans la pièce, relève la Société française de gériatrie et de gérontologie.

Par contre, dans les espaces collectifs de petit volume, clos ou semi-clos, le ventilateur est contre-indiqué quand plusieurs personnes s’y trouvent, même si elles portent un masque, dès lors que le flux d’air est dirigé vers elles.

Dans les espaces ouverts, des systèmes collectifs de brumisation sont possibles, sous réserve de maintenir la distanciation physique recommandée.

Pour la climatisation, il convient de veiller au respect de la maintenance et de rechercher le filtre le plus performant sur le plan sanitaire. "Il faut aérer, aérer, et avoir des systèmes de ventilation qui sont appropriés dans les endroits où on ne peut pas aérer", résume le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l’Institut Pasteur. Le CSS belge recommande en particulier, pour la ventilation, de faire basculer les unités de traitement d’air avec recirculation vers 100 % d’air neuf. "Ventiler une pièce avec 100 % d’air frais évite l’accumulation de virus dans celle-ci, l’air étant brassé et remplacé plusieurs fois par heure. A contrario, une pièce non ventilée laisse s’accumuler des virus en suspension", précise le CSS. De son côté, l’institut de santé publique belge Sciensano rappelle qu’il est nécessaire de se préparer aux fortes chaleurs et aux conséquences que celles-ci peuvent avoir sur la santé, "en particulier dans le contexte de la pandémie, qui entraîne un certain nombre de défis".

Groupes à risque

En effet, les seniors, les personnes souffrant de maladies chroniques, les nourrissons et les personnes travaillant à l’extérieur sont à risque face à la chaleur mais les deux premiers groupes cités sont également les plus vulnérables au Covid-19. "Restez au frais lors de la pandémie Covid-19 : évitez de vous exposer à des températures de plus de 25°C. Vous pouvez attraper le Covid-19 quel que soit le temps ou la température, attention aux coups de soleil et autres problèmes de santé liés à la chaleur, protégez-vous et les autres en respectant les mesures et les gestes barrières", insiste Sciensano. Dès fin mai, en prévision des canicules en période de Covid-19, le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem avait aussi souligné la nécessité d’éviter de se rassembler, que ce soit près d’une fontaine à eau ou d’un ventilateur.

L’institut souligne par ailleurs que les risques liés à la chaleur augmentent en zone métropolitaine. Les conseils habituels sont d’application, comme garder son intérieur frais : "Aérez votre intérieur la nuit, empêchez le soleil de rentrer la journée (par exemple baisser les stores), utilisez un minimum d’appareils électriques. Hydratez et rafraîchissez-vous : buvez de l’eau, si nécessaire rafraîchissez-vous en prenant une douche, optez pour des vêtements amples et frais."

Si vous vous sentez mal (vertige, affaiblissement, maux de tête, etc.), réhydratez-vous et restez au frais. Si vous avez une insolation, de l’hyperthermie et que votre température corporelle reste élevée pendant plus de 30 minutes, vous avez de la fièvre et il est nécessaire de contacter le médecin.