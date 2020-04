Si tout le monde ne s’accorde pas encore sur les situations précises dans lesquelles porter - ou non - un masque, en avoir sous la main semble aujourd’hui inévitable. À défaut de trouver ce type de protection "prêt-à-porter", reste le plan B qui consiste à en confectionner soi-même, avec la satisfaction d’avoir réalisé un produit fait maison, à la main et pourquoi pas personnalisé.

Les citoyens n’ont d’ailleurs pas attendu que le déconfinement soit annoncé pour se mettre à coudre, à la main ou à la machine, ce que d’aucuns ont qualifié de "masque-citoyen". Sur les réseaux, on a vu fleurir les tutos. À base de bandana, de chaussette ou même de couche pour bébé, muni d’un essuie-tout, d’un filtre à café ou d’aspirateur, de toutes les formes, les matières et les couleurs, nombreux sont les modèles. Parfois élaborés avec beaucoup de bonne volonté par les citoyens lambda, parfois proposés par des sociétés ou par des scientifiques. Ainsi le Pr Jean-Luc Gala, médecin infectiologue aux Cliniques universitaires St-Luc, qui propose son modèle de masque citoyen.

Un masque approuvé

Que recommande - et approuve - le SPF Santé publique dans ce domaine ? Sur son site www.faitesvotremasquebuccal.be, on trouve un document détaillé reprenant, patron à l’appui (voir notre infographie), les différentes étapes et consignes pour confectionner un masque buccal fait maison a priori efficace.

Ce modèle est basé sur une invention d’un anesthésiste taïwanais, le Dr Chen Xiaoting. En voici les principales étapes.

© ipm



1. Le concept et l’usage

Première chose à savoir : ce masque buccal n’est pas destiné à une utilisation dans le cadre d’un soin ou d’une visite à une personne que l’on sait infectée. Il sert avant tout à éviter d’infecter, le cas échéant, une tierce personne. Il est proposé comme une protection complémentaire aux "gestes barrière" que sont le lavage des mains et la distanciation sociale, éléments essentiels du contrôle de la transmission du virus.

Au niveau de sa conception, ce masque buccal - couvrant le nez et la bouche, les deux portes d’entrée principales du virus - se compose d’une couche extérieure lavable en tissu, de manière à pouvoir être réutilisé après lavage.

En quoi est-il sûr ? La coupe est bien ajustée et il permet d’utiliser des matériaux filtrants d’épaisseur et de densité variables. Il s’agit en effet de glisser un filtre remplaçable dans l’ouverture.

Au niveau des rubans, il importe qu’ils soient suffisamment longs, de manière à pouvoir retirer le masque avec les mains à une distance sûre du visage.

2. Le matériel nécessaire à la fabrication

• Pour l’extérieur (grande taille) : un morceau de tissu d’au moins 20 cm sur 20,5 cm. "Ce tissu doit bien respirer et ne doit pas absorber l’humidité. Utilisez de préférence un tissu synthétique (polyester), mais du coton peut également être utilisé", conseille le SPF Santé publique.

• Pour l’intérieur (grande taille) : un morceau de tissu mesurant 20 cm sur 20,5 cm. "Idéalement utilisez du polypropylène, mais du coton peut également être utilisé."

• À propos des matières : "Assurez-vous que les deux morceaux de tissu ont une couleur bien différente afin que vous soyez toujours sûr de porter le même côté vers l’extérieur et l’intérieur. Évitez les tissus qui s’étirent fortement car le masque ne conservera pas sa forme. Des tissus qui s’étirent fortement sont également plus difficiles à travailler avec une machine à coudre. Si nécessaire, prélavez le tissu afin que votre masque ne rétrécisse pas trop lors de sa première stérilisation (à chaud)."

• 4 rubans de 50 cm de long. "N’utilisez pas d’élastiques à moins qu’ils ne résistent au lavage à 90 °C."

• Matériel de filtre remplaçable avec +/- la taille de votre masque buccal tel qu’un sac d’aspirateur ou un filtre à charbon.

Pour les filtres absorbants, le Pr Jean-Luc Gala propose du papier essuie-tout, du papier Torq, un filtre à café, des langes en tissu (tétras), du tissu de molleton.

3. Comment l’utiliser correctement ?

Voici les instructions à suivre :

• Lavez-vous les mains avant de toucher le masque.

• Portez une attention particulière lors de la mise en place et du retrait, mais aussi lors du rangement.

• Ne touchez pas l’intérieur du masque, vous reconnaîtrez l’intérieur par sa couleur différente.

• Utilisez de préférence les extrémités des rubans pour manipuler le masque afin que vos mains restent loin de votre visage.

• Si nécessaire, placez des lunettes de sécurité sur le bord supérieur du masque pour qu’il s’adapte bien à votre arête nasale.

• Ne portez pas le masque plus longtemps que nécessaire.

• Si le masque ou le filtre est humide, remplacez-les.

• Après utilisation, rangez le masque immédiatement dans un sac ou un contenant scellé, ne le laissez pas pendre autour de votre cou.

• Stérilisez le masque le plus souvent possible (au moins une fois par jour) en le lavant à 90 °C.

Le Pr Gala préconise quant à lui un cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes minimum, en machine, avec une température de lavage de 60 °C.

4. Quelques conseils supplémentaires pour une meilleure barrière

"Le masque barrière - recouvrant et protégeant le nez, la bouche et le menton de la manière la plus ergonomique possible - a une efficacité maximale s’il est porté en contact direct avec une peau nue, précise le Pr Gala. La barbe diminue l’adhésion du masque à la peau et diminue le facteur de protection du masque à l’égard des risques de transmission du virus : elle est déconseillée. L’idéal est une peau rasée. Les cheveux ne doivent pas s’intercaler entre le masque et la peau de l’utilisateur.

Le port de ce masque doit être "confortable" et ne pas empêcher une respiration normale ! Il ne doit pas non plus provoquer des démangeaisons…"