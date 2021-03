La crise collective que nous traversons nous affecte dans nos fondamentaux. Les temps de la vie intime sont secoués. Mais, au final, comment dormez-vous ? Assez ? Pas assez ? Faites-vous des rêves ? Avez-vous peur de la nuit ?

On se renseigne sous forme de questionnaire anonyme. Et on vous en reparle bien vite dans le supplément du week-end.