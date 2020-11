Près de 20 centimètres : elle est… de taille, la différence entre les nations où les jeunes de 19 ans sont les plus grands - comme les Pays-Bas (183,8 cm pour les garçons en moyenne et 170,4 cm pour les filles), l’Islande ou le Monténégro - et les nations où ils sont les plus petits, comme le Bangladesh (165,1 cm et 152,4 cm), le Guatemala ou le Timor-Oriental. Voilà en effet ce qui ressort d’une vaste étude récemment publiée dans The Lancet.

Pour en arriver à cette conclusion, une équipe internationale de chercheurs, dont une partie rattachée à l’école de santé publique de l’Imperial College de Londres, a analysé l’évolution de la taille et de l’indice de masse corporelle (IMC, poids rapporté à la taille) d’enfants et adolescents de 5 ans à 19 ans dans 193 pays pendant 35 ans.