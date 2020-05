Alors que les hôpitaux sont toujours soumis au plan d’urgence hospitalier (PUH), qui interdisait encore il y a peu de rendre visite aux patients hospitalisés, certains établissements ont franchi le pas suite aux dernières instructions fédérales, qui ont assoupli les conditions de visite à de strictes conditions. "On a eu quelques cas de patients vraiment en détresse ou dont l’état se détériorait à cause de cet aspect-là. Suite aux instructions du fédéral, on a décidé d’ouvrir progressivement les consultations et les visites", explique-t-on du côté de l’hôpital Tivoli à La Louvière, parmi les premiers hôpitaux à autoriser à nouveau les visites afin de soulager la souffrance psychologique de certains patients.