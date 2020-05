Déjà pénible pour la plupart d'entre nous, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons l'est à l'évidence plus encore pour certains et, parmi eux, les patients atteints de sclérose en plaques (SEP), dont le Journée mondiale est célébrée ce samedi 30 mai. Ne plus pouvoir bénéficier normalement de séances de kiné, pourtant essentielles à l’entretien de la spasticité des membres, ou être privés de visites, qui rendent le quotidien plus supportable, ne sont que deux exemples qui illustrent la plus grande difficulté pour ces patients à affronter la situation actuelle. Une enquête menée par la Société britannique de la sclérose en plaques a révélé que 3 personnes sur 5 atteintes de cette maladie se sentent seules.

Un moyen de mieux faire face à cette solitude dans les circonstances actuelles consiste à garder des liens, de manière virtuelle à défaut de pouvoir les entretenir de manière réelle. En choisissant la connectivité - le lien ou la connexion à soi-même, aux autres, à la vie - pour thème des Journées mondiales de la Sclérose en Plaques 2020-2022, les dirigeants de la Fédération internationale de la sclérose en plaques (MSIF) ne se doutaient pas que le sujet serait à ce point approprié et d'actualité, plus encore pour les quelque 3 millions de personnes qui vivent avec cette pathologie dans le monde, dont 12 000 en Belgique. Plus que jamais en effet, les personnes, jeunes, adultes ou seniors n’ont eu autant besoin de communiquer et avoir recours à la “connexion” que ces derniers mois.

"La thématique "Connexions SEP" est vaste et couvre non seulement les aspects physiques et psychiques de la communication des individus dans la vie quotidienne, mais aussi les contacts avec l’entourage proche et lointain, la mobilité permettant d’exercer son indépendance, la capacité de se mettre en contact avec les autres, les relations de travail, y-compris le télétravail et bien d’autres aspects de la vie en société", expliquent les ligues belges, qui avaient prévu pour l'édition de cette année divers événements en plein air.

Ou comment célébrer cette journée autrement

Faute de pouvoir ce faire, d'autres initiatives ont été imaginées pour que ces patients ne soient pas oubliés. Ainsi la Ligue francophone a-t-elle adapté son programme et invité ses membres à transformer leur expérience de la crise actuelle en histoires, sous forme de textes, photos et dessins, et à porter éventuellement le "ruban symbolique SEP".

Pour sa part, la MS-Liga Vlaanderen a invité ses membres via le net à témoigner au moyen de courtes vidéos sur la façon dont ils vivent leurs relations et la communication avec leurs familles et réseaux.

Quatre outils digitaux

Par ailleurs, toujours dans cet esprit de connectivité, quatre outils digitaux différents et complémentaires sont également proposés par Merck, "pour accompagner au mieux les patients dans leur questionnement et leur quête de réponses au fil de leur vie". Co-créés et validés par des professionnels de santé et des patients, ils donnent aux personnes qui vivent avec une SEP de nouvelles perspectives dans leur vie.

Qu'il s'agisse d'amour, de famille, de sexe, de sport, de travail…, MS On Your Terms est une plateforme qui invite les personnes qui vivent avec une sclérose en plaques à se poser des questions clés en se focalisant sur ce qui compte vraiment dans leur vie.

Pour ce qui est de s'informer sur les connaissances scientifiques et l'évolution de la prise en charge de la maladie, la plateforme timetotalkaboutms propose du contenu informatif, des vidéos d’experts et des témoignages de patients. Son but est de contribuer activement à améliorer les connaissances du public, des patients et de leur entourage.

Pour se projeter dans la vie, oser imaginer l’avenir, l’application intuitive et bienveillante Mon bullet Journal SEP aide les patients à réfléchir à leurs projets de vie (famille, travail, activité physique, traitement, voyage, ...) et à en parler avec leur équipe soignante ou leurs proches. Conçue pour accompagner la préparation des consultations en amont des rendez-vous, elle vise à faciliter le dialogue autour d’aspirations et de sujets personnels souvent très émotionnels.

Et pour donner aux patients les meilleures chances de mener à bien leurs projets de vie les plus chers, Mon Bullet Journal existe également en format papier sous forme de cartes thématiques.

Enfin, médecins, infirmiers, patients, conjoints, enfants, amis, collègues…, la communauté connectée et présente sur la page Facebook TimetotalkaboutMS, montre aussi combien il est important et utile d’être en lien avec les autres pour avancer étape par étape et surmonter un maximum d'obstacles.

A propos des patients SEP face au Covid-19

Le traitement de la SEP a connu, ces dernières années, des avancées considérables et a vu une évolution spectaculaire des formes galéniques et des schémas thérapeutiques. La diversité des traitements disponibles aujourd’hui permet de proposer des approches individualisées bien plus en phase avec les attentes et les besoins des patients.

Aujourd’hui, la SEP se traite généralement au moyen de thérapies qui visent à réduire l’activité du système immunitaire 2-5.

Il en existe deux grandes catégories :

• Les traitements de maintenance

"Les patients qui suivent ce type de traitements réguliers doivent consulter leur médecin pour éventuellement renforcer les mesures de vigilance et de protection ou revoir le schéma d’administration, mais ne doivent généralement pas s’inquiéter outre mesure, explique-t-on chez Merck. Aucun risque majeur n’ayant été observé de par le monde pour les patients SEP depuis le début de la pandémie".

• Les traitements de reconstitution immunitaire

"Les patients traités avec de type de traitement discontinu doivent consulter leur médecin pour éventuellement renforcer les mesures de vigilance et de protection s’ils ont reçu récemment leur cycle de traitement, mais ne doivent généralement pas s’inquiéter outre mesure, aucun risque particulier n’ayant été observé jusqu’ici. S’ils ont reçu leur traitement il y a plusieurs mois, leur système immunitaire aura pu récupérer au moins en partie ses fonctions normales de protection de l’organisme, et il y a encore moins de raisons de s’inquiéter. En discuter avec son médecin est néanmoins toujours une excellente idée afin de se rassurer et de poursuivre ses projets de vie (famille, voyage, vie sociale, amour, travail, etc.)".