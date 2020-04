Alors que le port du masque va devenir la norme en Belgique, les stocks se préparent.

La première phase du déconfinement, c’est pour dans six jours. Un petit pas qui annonce un long chemin qui ne sera pas sans restrictions et mesures de sécurité. Parmi celles-ci, on retrouve évidemment le masque.

Au centre de tous les débats depuis le début de la crise entre pénurie, erreur de commandes et destruction de stocks, il semble que la Belgique soit sur la bonne voie pour fournir ses 11 millions d’habitants.

Cela tombe bien, le masque sera obligatoire en plusieurs endroits, comme les transports en commun. Mais finalement, comment peut-on s’en procurer ? Plusieurs canaux de distribution existent pour répondre aux besoins de la population.

En première ligne, on retrouve évidemment les pharmacies. Prises d’assaut pour toutes sortes de commandes de médicaments, gels hydroalcooliques ou masques, les stocks ont souvent été insuffisants face à la demande mondiale. Autre problème, des prix d’achat qui ont grimpé en flèche. " Nous avons observé des prix jusqu’à dix fois plus élevés que d’habitude auprès de nos fournisseurs" , regrette Emmanuelle Servais, patronne des pharmacies du même nom. "Nous avons été, comme d’autres, obligés de revoir nos prix de vente à la hausse, et cela a fait polémique sur Test Achats."

Et si les prix ont augmenté, les stocks, eux, se portent bien. " Nous avons pris les devants et nous avons déjà commandé plusieurs dizaines de milliers de masques depuis le début de la crise. Nous en avons de toutes sortes, chirurgicaux, KN95, et même en tissu six couches haute protection , souligne-t-elle. Pour les masques FFP2, c’est plus difficile d’en trouver et nous les réservons au personnel médical. "

Même son de cloche à Braine-l’Alleud, du côté de la pharmacie Parvais. " La demande est forte, mais pas encore énorme même si elle augmente , note Olivier Pavais. Nous avons actuellement plus de 6 000 masques en stock que nous avons commencé à commander dès la fin février. "

Un discours rassurant qu’on ne retrouve pas partout, certaines pharmacies ne pouvant toujours pas répondre à la demande.

L’anticipation, c’était donc la clé pour les officines. Car certains galèrent encore aujourd’hui à répondre à la demande croissante des citoyens. Les différents sites spécialisés ne permettent plus de commander des masques, ou alors à des prix bien plus élevés que la normale.

Une autre solution peut venir des entreprises. Comme indiqué vendredi lors de l’annonce de Sophie Wilmès, celles-ci ne pourront rouvrir qu’en respectant strictement les mesures de sécurité. Le port du masque en fait partie dans certains cas et les employeurs devront trouver des solutions via des marchés privés et publics.

Car les autorités planchent aussi sur une distribution massive de masques en tissu et réutilisables. Ce lundi, le gouvernement wallon indiquait vouloir fournir un masque à chaque citoyen avec l’aide des communes. Une enveloppe de 7,3 millions d’euros a ainsi été débloquée pour aider les villes et communes dans leurs achats. Il faut dire que beaucoup n’avaient pas attendu pour chercher des masques, parfois via des marchés étrangers. Il ne devrait donc bientôt plus avoir d’excuse pour ne pas jouer les superhéros, car nous avons tous le pouvoir de contrer ce virus.