À la question de comment cette amie – pour qui on s’inquiète – vit son confinement, l’écran du smartphone affiche étonnamment ces mots entourés d’émojis qui pétillent : “Je vis les avantages d’un ressourcement sans culpabilité”. Et nous qui la pensions bête sociale ; nous qui la pensions amoureuse de la vie extérieure, et des mondanités.

Tout autour de nous, nous connaissons quelqu’un(e) qui n’aura pas souffert de l’isolement obligatoire qu’a créé le confinement. Qui se réjouit de ne pas faire une heure de transport le nez collé à l’épiderme du navetteur d’à côté.