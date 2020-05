Plus d'un Belge sur huit (13,4 %) a consulté un médecin pour des problèmes liés au Covid-19. C'est, entre autres choses, ce qui ressort de la deuxième enquête de Sciensano, publiée ce vendredi. Soit une légère augmentation par rapport aux 11,4% de la première enquête réalisé par cet organisme de Santé publique.

Quant à savoir quelles sont les tranches d'âge qui se sont davantage rendues chez le médecin pour ce motif, ce sont les 25-54 ans qui ont le plus souvent consulté (passant de 15,5% lors de la première enquête à 19,% cette fois), les personnes de 65 ans et plus étant celles qui ont le moins souvent consulté (7%).

Parmi les personnes ayant consulté un médecin dans ce cadre, 3,1% ont une infection confirmée par un test, 48,9% ont été suspectées par le médecin d’une infection sur base des symptômes sans avoir été testées, et 47,9% ont déclaré ne pas avoir eu une infection au Covid-19.

Infections suspectes et confirmées

Par rapport aux questions posées sur la présence d’infections suspectes et confirmées dans l’entourage des répondants à cette enquête en ligne, les résultats montrent que le taux le plus faible d’infections se trouve dans le ménage : 6,9% de la population rapportent qu’une personne dans le ménage est suspectée d’avoir une infection au COVID-19 et 2,7% rapportent une infection confirmée.

Quant au taux le plus élevé, c'est parmi les collègues qu'il se trouve : 16% ont une infection suspectée et 16% une infection confirmée. Ce qui amène Sciensano à la conclusion suivante : presque une personne sur trois indique avoir dans son entourage un collègue avec une infection suspectée ou confirmée.

La situation paraît moins claire chez les personnes âgées de 65 ans et plus puisque la grande majorité (95,3 %) semble ne connaître aucune personne infectée dans son entourage.