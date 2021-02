À ce jour, six cas de variant brésilien ont été confirmés en Belgique et quelques cas sont suspectés d’être du variant brésilien ou sud-africain ; un séquençage doit confirmer ou infirmer ces cas dans les prochains jours. L’annonce de ces premiers cas confirmés du variant brésilien en Belgique doit-elle nous inquiéter ? S’il n’existe à l’heure actuelle pas encore énormément de données scientifiques publiées au sujet de ce variant, on sait qu’en réalité, il existe deux variants brésiliens, l’un trouvé dans la région amazonienne du Brésil et l’autre détecté à Rio de Janeiro à la base.