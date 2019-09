Il existe un tas de solutions offertes aux couples pour faire l’amour sans risquer d’avoir un enfant non désiré. La pilule et la capote sont les plus courantes tandis que le stérilet et l’anneau chez la femme donnent moins de tracas une fois bien installés (même si le stérilet est souvent ô combien douloureux à placer). Dans un registre plus hasardeux, l’abstinence et le retrait sont des alternatives également utilisées.

Au niveau de la contraception masculine, par contre, on avance, mais on n’est pas encore arrivés. Des pilules pour hommes ont passé des premiers tests concluants en mars dernier tandis que la contraception thermique se développe petit à petit. La technique la plus sûre reste la vasectomie mais son côté radical peine à faire des adeptes, alors qu’elle est globalement le pendant masculin de la ligature des trompes. Bref, niveau contraception, ces messieurs ont d’autres choix que la capote, alors pourquoi ne pas se lancer, pour soulager un peu madame ? (...)