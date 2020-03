Deux nouveaux décès liés au nouveau coronavirus ont été recensés mercredi sur le sol américain, portant à onze le nombre de morts aux Etats-Unis, où les parlementaires ont accepté de débloquer un budget de plus de 8 milliards de dollars pour endiguer l'épidémie.

La Californie déclare l'état d'urgence après avoir enregistré un premier décès

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a décrété l'état d'urgence mercredi dans son État, quelques heures après avoir annoncé le premier décès attribué au Covid-19 mercredi dans ce territoire du sud-ouest des Etats-Unis.

"Cette déclaration a pour but d'aider à mettre en avant nos ressources", a indiqué M. Newsom dans un entretien télévisé. "Avec 53 cas testés positifs, ce ne sont plus des cas isolés, cela fait partie de notre État, et le fardeau est partagé à travers celui-ci." Il a insisté sur le fait que l'état d'urgence avait surtout pour but d'aider à la logistique pour gérer l'épidémie de coronavirus. "Cet état d'urgence permettra à l'État de mieux préparer nos communautés et notre système de santé si jamais l'épidémie se propage davantage", a-t-il affirmé mercredi. Six nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés dans la mégalopole de Los Angeles (dix millions d'habitants) tandis que quatre autres patients ont été pris en charge à New York (plus de 20 millions d'habitants) après avoir été en contact avec un malade. Les parlementaires américains ont accepté de débloquer un budget de plus de 8 milliards de dollars pour endiguer l'épidémie.

Un bateau de croisière maintenu à distance de la baie de San Francisco

Un bateau de croisière en provenance d'Hawaï est maintenu à distance de la côte californienne alors que 21 passagers sont suspectés d'être porteurs du virus Covid-19, rapportent les médias américains citant le gouverneur de l'Etat du sud-est américain, Gavin Newsom. Un homme qui a succombé mercredi au virus en Californie avait précédemment séjourné à bord du Grand Princess. L'embarcation Grand Princess doit rester dans les eaux internationales le long de la côte californienne et un hélicoptère va être dépêché pour acheminer des tests à mener à bord avant de les retourner vers un laboratoire.

En plus des 21 personnes présentant des symptômes grippaux, 62 autres passagers et d'autres membres d'équipage de la première croisière vers le Mexique vont aussi être testés pour le nouveau coronavirus.

Un homme ayant succombé à l'infection mercredi en Californie faisait partie des trois passagers testés positifs lors d'un précédent voyage du Grand Princess qui effectuait alors une croisière entre San Francisco et le Mexique le mois passé.

Un deuxième décès en Australie

L'Australie a confirmé son deuxième décès dû au Covid-19 jeudi. La patiente était une femme de 95 ans qui a succombé dans la nuit après avoir été infectée par un membre du personnel médical dans une maison de repos à Sydney.

Deux autres résidents de cette maison de retraite ont aussi été testé positifs au nouveau coronavirus, selon les autorités sanitaires de l'État de Nouvelles-Galles du Sud. Les autres résidents demeurent en isolation. L'Australie enregistre désormais un bilan de 50 cas d'infections, dont deux décès. Le premier mort est un homme âgé qui avait été évacué du bateau de croisière Diamond Princess.

145 nouveaux cas en Corée du Sud, portant le total à près de 6.000

Les autorités sud-coréennes ont annoncé jeudi 145 nouveaux cas de coronavirus, portant le total du nombre de personnes infectées à 5.766 en Corée du Sud, soit le plus grand nombre de cas après la Chine. Trois nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le bilan de la maladie à 35 morts, ont annoncé les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) dans leur premier bilan quotidien.

A ce stade, 36 pays ont imposé une interdiction totale d'entrée sur leur territoire aux personnes ayant récemment été en Corée du Sud, a indiqué le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Près de 90% des cas sud-coréens ont été répertoriés dans la ville de Daegu (sud), qui compte plus de 4.300 cas confirmés, et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord.

En cause, la propagation très importante de la maladie au sein de l'Eglise Shincheonji de Jésus, une organisation religieuse accusée par certains d'être une secte, à partir d'une adepte, une femme de 61 ans qui avait assisté à plusieurs cérémonies religieuses en février à Daegu.

La banque centrale a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la 12e économie mondiale, en expliquant que l'épidémie plomberait la consommation et les exportations.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a annoncé que son gouvernement injecterait plus de 30.000 milliards de wons (22,5 milliards d'euros) pour aider l'économie à faire face à cette "grave" situation.

Séoul a précisé mercredi que 11.700 milliards de wons iraient à l'amélioration des systèmes de prévention des épidémies et au soutien des petites et moyennes entreprises.

31 morts de plus en Chine, le bilan dépasse les 3.000

Le bilan des personnes qui ont succombé au coronavirus en Chine continentale a franchi la barre des 3.000 morts avec 31 nouveaux décès, ont annoncé jeudi matin les autorités chinoises. Au moins 3.012 personnes ont péri en Chine (sans compter Hong Kong ni Macao) depuis l'apparition de l'épidémie en décembre à Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei. La plupart des décès (2.305) ont été enregistrés dans cette métropole.

La quarantaine à laquelle Wuhan et sa province sont soumises depuis fin janvier, ainsi que la limitation des voyages dans le pays, semblent porter leurs fruits, avec une tendance à la baisse des nouveaux décès ces dernières semaines.

Il y a eu par ailleurs 139 nouvelles contaminations, soit un peu plus que la veille (119), pour un total de 80.409 cas confirmés, a ajouté jeudi matin la commission nationale de la santé (ministère). Seuls cinq des nouveaux cas ont été répertoriés en dehors du Hubei.

La Chine s'inquiète désormais de la venue du virus depuis l'étranger, car l'épidémie de Covid-19 est maintenant présente dans 80 autres pays et territoires.

Hors de Chine continentale, le coronavirus a infecté 14.539 personnes, dont 264 décès, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 17h00 GMT.

300 millions d'élèves sans école

Près de 300 millions d'élèves dans le monde privés de classe: l'Italie est le dernier pays à avoir fermé ses écoles pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19 qui affole la planète et menace l'économie mondiale.

L'Italie, premier foyer européen, qui a passé mercredi la barre des cent morts (107 morts pour 3.089 cas), a pris des mesures exceptionnelles: toutes les écoles et universités seront fermées à partir de jeudi et jusqu'au 15 mars.

La Corée du Sud, deuxième plus gros foyer de contaminations après la Chine (5.766 contaminations, dont 35 décès), les vacances ont été prolongées de trois semaines dans les écoles et les crèches.

En Iran, où les autorités ont fait état de 15 nouveaux décès (92 morts au total, 2.922 cas), les établissements scolaires ont également été fermés, les événements culturels et sportifs suspendus et les heures de travail réduites dans les administrations.

Du fait de l'épidémie, 13 pays ont été contraints de fermer toutes leurs écoles, affectant la scolarité de plus de 290 millions d'élèves dans le monde, selon l'Unesco, qui parle d'un "chiffre sans précédent".

L'organisation de l'Onu pour l'éducation et la culture rappelle qu'il y a tout juste deux semaines la Chine, où le virus est apparu en décembre, était l'unique pays à avoir fermé ses écoles.