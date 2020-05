Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de coronavirus dans le monde.

La pandémie de Covid-19 a déjà fait 256.000 morts depuis son apparition en décembre en Chine et cloîtré à la maison plus de la moitié de l'humanité, plongeant l'économie dans un sommeil sans précédent.

Les Etats-Unis, de loin le pays le plus touché, ont franchi mardi la barre des 71.000 décès et pourraient atteindre celle des 100.000 d'ici début juin selon plusieurs modèles épidémiologiques. Après avoir ralenti ces trois derniers jours, le rythme de décès quotidiens est reparti à la hausse avec 2.333 décès supplémentaires en 24 heures.

Derrière, le Royaume-Uni continue aussi d'enregistrer un grand nombre de morts (693 mardi) et est désormais le pays du Vieux Continent le plus touché, davantage que l'Italie, premier épicentre européen de l'épidémie. Selon le comptage réalisé par l'AFP, les autorités britanniques ont recensé 29.427 morts -- un chiffre qui dépasse les 30.000 si l'on y ajoute les décès dont le Covid-19 est la cause probable mais pas confirmée par un test.

AMERIQUE

USA

Avec 2.333 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi à 20h30 locales (00h30 GMT mercredi), selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Le pays avait enregistré la veille le bilan quotidien le plus bas en un mois avec 1.015 morts, selon les chiffres de l'université actualisés en continu. Ces nouveaux décès portent le bilan total de l'épidémie sur le territoire américain à 71.022 morts.

La Maison Blanche considère amenuiser le rôle de la task force mise sur pied pour gérer la pandémie de coronavirus pour déplacer les efforts de l'administration sur la réouverture de l'économie américaine. "Nous nous penchons désormais un peu sur un différent format, celui-ci est la sécurité et l'ouverture, et nous aurons probablement un groupe différent à cet effet", a déclaré le président américain Donald Trump en Arizona, où il visitait une fabrique de masques médicaux. "Nous ne pouvons pas garder notre pays confiné durant les 5 prochaines années", a-t-il ajouté. "Est-ce que certaines personnes vont être touchées? Oui. Est-ce que certaines personnes le seront gravement? Oui. Mais nous devons ouvrir", a martelé le président.

Les USA recensent le plus haut nombre de décès liés au Covid-19, avec plus de 70.000 décès confirmés, et les modélisations pointent sur un doublement de ce bilan d'ici le mois d'août.

Certaines parties du pays continuent de constater une augmentation des cas, alors même que des épicentres comme New York ont bénéficié des mesures de mitigation et observent un déclin du taux d'infection et de décès.

Donald Trump a balayé les inquiétudes relatives au manque de tests et de traçage des contacts. Il a encouragé les Etats à réouvrir leurs commerces, tout en observant une distance sociale.

Colombie

Le confinement imposé en Colombie depuis six semaines contre la pandémie de coronavirus va être à nouveau prolongé de deux semaines jusqu'au 25 mai, avec toutefois quelques assouplissements, a annoncé mardi le président Ivan Duque. "Entre le 11 et le 25 mai, nous allons étendre l'isolement préventif obligatoire, mais en récupérant de l'espace pour la vie productive", a-t-il déclaré lors d'une allocution depuis le palais présidentiel Casa de Nariño à Bogota.

Le confinement, décrété le 25 mars initialement jusqu'au 13 avril pour l'ensemble des 48 millions d'habitants du pays, a déjà été prolongé deux fois jusqu'au 27 avril, puis jusqu'au 11 mai, avec des exceptions pour les secteurs de la santé, les services publics et les médias.

M. Duque s'est félicité du contrôle de la contagion, alors que le pays compte quelque 8.600 cas, dont 378 décès, depuis le 6 mars, et a assuré que "90% des unités de soins intensifs sont disponibles".

Les secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière ont déjà été autorisés à reprendre leurs activités, à condition de mettre en place des "protocoles" de bio-sécurité, et les adultes peuvent pratiquer une activité sportive individuelle en début de matinée.

Les nouveaux assouplissements à partir du 11 mai concernent notamment la vente en gros de certains produits, comme les véhicules et les meubles.

Pérou

Le Pérou a enregistré plus de 50.000 cas de Covid-19, a affirmé le président péruvien, Martin Vizcarra, mardi. Ce bilan fait du pays le second le plus touché par la pandémie en Amérique latine après le Brésil. Le nombre de cas a grimpé de 47.372 lundi à 51.189 mardi, a précisé le président.

Parmi ces patients, 5.509 sont hospitalisés, dont 709 aux soins intensifs. Plus de 1.400 personnes infectées par le nouveau coronavirus ont perdu la vie.

Certaines régions manquent de lits pour les soins intensifs, selon le président, qui a indiqué que son pays avait pour projet d'augmenter leur nombre et d'installer davantage de respirateurs.

Equateur

L'Equateur a prolongé jusqu'au 15 juin l'état d'exception, qui permet confinement de la population et couvre-feu, en raison de la pandémie de coronavirus dans ce pays comptant près de 32.000 cas confirmés, dont 1.500 morts, a annoncé mardi le président Lenin Moreno. "Avec l'aval du Conseil de sécurité, nous prolongeons de 30 jours supplémentaires l'état d'exception à compter du 16 mai", a tweeté le chef de l'Etat.

L'Equateur, petit pays de 17,5 millions d'habitants, est des pays le plus affecté d'Amérique latine par la maladie de Covid-19, après le Pérou et le Brésil.

EUROPE

Allemagne

Le gouvernement fédéral allemand compte laisser en place l'interdiction d'organiser de grands évènements, dont les festivals et les rencontres sportives, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, selon un projet consulté par l'agence de presse dpa. Des discussions doivent être menées mercredi à ce sujet entre la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs d'Etats fédérés allemands.

Berlin soutient la réouverture de tous les magasins dans le pays, peu importe leur superficie, tant que des mesures strictes d'hygiène et de distance sociale sont observées pour continuer à lutter contre la propagation du Covid-19.

Le projet consulté par le média allemand stipule aussi que si le taux d'infection repasse au dessus de la barre de 50 pour 100.000 habitants par semaine, les mesures strictes anti-coronavirus seront alors à nouveau appliquées.

France

Ecoles, masques, transports: le gouvernement règle les derniers détails du déconfinement tandis qu'Emmanuel Macron, après avoir tenté d'apaiser les inquiétudes entourant les retours en classe, est attendu mercredi au chevet du secteur culturel, laminé par la pandémie de Covid-19.

Alors que les commerces se préparent à rouvrir, le rideau reste tiré jusqu'à nouvel ordre sur les théâtres, les cinémas, les festivals, les tournages, les grands musées et les salles de concert, distanciation sociale oblige.

Le chef de l'Etat, qui avait promis un plan spécifique d'aide pour les secteurs "durablement impactés" par la crise, doit dévoiler dans la matinée les premières orientations d'un "plan pour la culture" que "le gouvernement sera amené à mettre en oeuvre rapidement", a annoncé l'Elysée mardi soir.

Emmanuel Macron échangera au préalable avec des artistes de différents domaines, en présence du ministre de la Culture Franck Riester et de ses collègues de l'Economie Bruno Le Maire et du Travail Muriel Pénicaud.

Les attentes du secteur culturel, qui fait vivre 1,3 million de personnes et se considère comme "l'oublié" de la crise liée au coronavirus, sont immenses, les conséquences financières de sa paralysie forcée s'avérant désastreuses.

Les acteurs du secteur espèrent aussi un échéancier pour tenter de se projeter: "Quand on aura une date, on aura de l'espoir. On a besoin de notre "11 mai", fait valoir Jean-Marc Dumontet, influent propriétaire de six théâtres parisiens.

Autre gros dossier, celui des intermittents du spectacle, qui risquent pour beaucoup d'être sans ressources et radiés de pôle emploi: Franck Riester a annoncé mardi travailler sur un dispositif de protection pour l'été mais sans se prononcer sur l'"année blanche" pour leurs droits qu'ils réclament.