Le gouvernement fédéral a annnoncé que 53 personnes seront évacuées dimanche de Wuhan, la ville chinoise mise en quarantaine en raison du coronavirus. Ces personnes seront rapatriées en Belgique, à Melsbroek. Parmi elles, il y a douze Belges.

La ministre de la Santé Maggie De Block et le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin l'ont annoncé lors d'une conférence de presse organisée vers 16h ce vendredi: "La France envoie un avion aujourd’hui. Il va décoller à 22 heures de Paris. Si tout se passe comme prévu, le retour se fera en Belgique dimanche. L’avion atterrira d’abord près de Marseilles pour déposer les Français, il viendra ensuite à Melsbroek."

Sur ces 53 passagers, il y a 41 personnes de différentes nationalités et douze Belges. Ces individus ont tous été soumis à des tests médicaux en Chine et seront une nouvelle fois testés à leur arrivée en Belgique, afin de détecter d'éventuels malades dont les symptômes ne se seraient pas encore développés. Si un malade du virus venait à être détecté, il serait isolé du groupe et envoyé vers l'hôpital Saint-Pierre pour y être soigné. © BELGA

Maggie De Block a précisé que le risque d'infection chez les personnes rapatriées est très faible: "C’est moins grave qu’une grippe mais il faut prendre des mesures pour éviter des surinfections. Il faut traiter les symptômes. Il n’existe pas encore de traitement antiviral en Belgique, on cherche aussi pour cela. Les mesures prises sont peut-être un peu exagérées mais ce sont des précautions nécessaires. Mais les personnes qui reviennent sont toutes en bonne santé."