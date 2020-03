Des nouvelles infections en recul en Chine mais qui bondissent ailleurs dans le monde: l'Union européenne a relevé le niveau de risque lié au coronavirus tandis que l'épidémie s'accélère notamment aux Etats-Unis, jusqu'ici plutôt préservés.

Depuis plusieurs jours, l'épidémie semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes depuis fin janvier. Mais la province orientale du Zhejiang (est) a annoncé que sept Chinois de retour d'Italie étaient porteurs du virus, confirmant les craintes d'une recontamination du pays par importation. Nationalement, les autorités ont recensé mardi un total de 125 nouveaux cas de contamination. Il s'agit du chiffre quotidien le plus faible depuis le 21 janvier, avant même la mise en quarantaine de la ville de Wuhan (centre), au coeur de l'épidémie. Selon les autorités chinoises, le Covid-19 a fait 31 nouveaux décès, tous situés au Hubei, la province dont Wuhan est la capitale. Le bilan s'élève ainsi à 2.943 morts dans l'ensemble du pays.

L'épidémie a dépassé lundi les 3.000 morts dans le monde et connaît une accélération hors de Chine.

En Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine, le nombre total de contaminations avoisinait mardi les 5.000, alors que les autorités ont annoncé 477 nouveaux cas. Deux décès supplémentaires ont en outre été annoncés, portant le total à 28 morts.

L'Arabie saoudite, qui était jusque-là le seul pays du Golfe à n'avoir annoncé aucun cas sur son sol, a signalé lundi un premier cas de coronavirus. Il s'agit d'une personne testée positive après son retour d'Iran, pays où l'on recense désormais le plus grand nombre de décès liés à la maladie après la Chine (66 morts).

L'Union européenne a relevé son évaluation du risque de "modéré à élevé", avec un dernier bilan de 2.100 cas confirmés dans 18 pays membres. Les ministres de la Santé de l'UE ont été convoqués pour une réunion extraordinaire vendredi à Bruxelles.

En Italie, pays le plus touché en Europe, la barre des 50 morts a été franchie lundi. Le pays est désormais officiellement divisé en trois zones. La "zone rouge" placée sous quarantaine, qui couvre 11 communes du Nord, représente plus de 50.000 habitants.

En France, où plusieurs événements ont été annulés et le musée du Louvre est resté fermé, une troisième personne est décédée du nouveau coronavirus. Il s'agit d'une femme de 89 ans testée en post-mortem à l'hôpital de Compiègne, qui "avait d'autres pathologies", a précisé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Aux Etats-Unis, qui étaient jusqu'ici plutôt préservés, quatre nouveaux décès ont été enregistrés lundi, portant à six le nombre de morts sur le territoire américain. Plus de 90 malades ont été recensés, dont la moitié rapatriés de l'étranger. Plusieurs patients diagnostiqués ces derniers jours n'avaient aucun lien connu avec un foyer de l'épidémie, ce qui laisse à penser que la maladie commence à se propager sur le sol américain. Se voulant rassurant, le vice-président Mike Pence, qui coordonne la lutte contre l'épidémie, a annoncé qu'un traitement pourrait être disponible "d'ici l'été ou le début de l'automne". Les premiers essais cliniques pour un vaccin pourraient avoir lieu "dans les six prochaines semaines", a-t-il dit.