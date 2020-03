Si le nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 continue à augmenter en Belgique, il en va de même pour ceux qui sont guéris et ont pu quitter l’hôpital. Mardi matin, on en comptait 1 696 depuis le début de la pandémie. Une fois sortis de l’hôpital, ces patients risquent-ils de contaminer leurs proches ? Lors du point presse de ce mardi, Emmanuel André, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, a affirmé qu’“une personne qui peut rentrer chez elle, a priori, ne constitue plus un danger en termes infectieux pour son entourage, puisqu’on sait que, quand on fait la maladie, on développe des anticorps et donc le virus disparaît de notre corps”.

Interrogé par La Libre, le Dr Yves Van Laethem, spécialiste des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, n’est pas si affirmatif. Pour lui, “il est audacieux de dire qu’il n’y a plus de danger”, car les patients peuvent encore être contagieux durant plusieurs jours et ce d’autant plus qu’on les renverra chez eux rapidement pour faire de la place pour d’autres malades.

Deux types de patients

“On va définir deux types de patients, détaille le Dr Van Laethem. Certains passent un temps court chez nous, deux ou trois jours, pour vérifier qu’ils ne filent pas vers des situations où ils nécessiteraient des soins intensifs. Comme on a besoin de place, si ces patients vont mieux, sans pour autant être déjà guéris, ils rentrent à domicile, en isolement bien sûr. Là, une fois qu’ils auront retrouvé leur état de base, qu’ils n’auront plus de température, que les symptômes seront devenus discrets, on leur conseille de compter encore sept à dix jours avant de reprendre des contacts normaux avec leur famille.” Au total, c’est donc durant une période d’environ deux semaines après l’hospitalisation que ces personnes doivent respecter des mesures de précaution pour ne pas contaminer leurs proches. “On considère qu’ils sont encore éventuellement porteurs pendant un certain nombre de jours après leur hospitalisation.”

“Par contre, reprend le Dr Van Laethem, pour le patient qui sort et qui est d’emblée apyrétique (c’est-à-dire qu’il n’a plus de fièvre, ndlr) et qui est relativement bien, on conseille de respecter ces mesures pendant sept à dix jours.”

Garder ses distances

Ces mesures de précaution sont les mêmes que celles qui sont prônées pour les patients qui ont pu rester à leur domicile, sans passer par la case hôpital. À savoir, détaille le Dr Van Laethem : “Essayer si possible de ne pas dormir dans la même chambre que quelqu’un d’autre, employer des mouchoirs en papier, avoir une certaine distance sociale par rapport aux personnes qui n’auraient pas fait la pathologie et vivent au domicile, bien nettoyer les surfaces où ils mangent, etc.”

Pas de prélèvement post-hospitalisation

Bref, même lorsque la guérison semble acquise, la prudence reste de mise, afin de protéger les proches, insiste le Dr Van Laethem. “Une partie des gens sortent de l’hôpital alors que leurs symptômes ont commencé depuis seulement quatre, cinq, six ou sept jours. Il faut donc attendre un certain temps avant d’arriver aux 14 jours requis. Dans certains cas, cela peut même être beaucoup plus long. À sa sortie, un patient qui a été très malade peut encore excréter (évacuer, ndlr) du virus pendant une semaine ou dix jours, voire un peu plus. À l’abolition des symptômes (température, toux quasi disparue), on conseille donc encore sept jours supplémentaires d’isolement, vu qu’on ne fait toujours pas actuellement de prélèvement post-hospitalisation pour vérifier si le patient est excréteur ou non.”