Encore plus de 11.000 nouvelles contaminations en 24 heures en Allemagne

Pour le deuxième jour consécutif, plus de 11.000 nouvelles infections corona ont été diagnostiquées en Allemagne en 24 heures, a rapporté vendredi le radiodiffuseur public ARD en citant des chiffres de l'Institut Robert Koch (RKI). Plus précisément 11.242 nouvelles infections ont été enregistrées en Allemagne, selon le RKI.

Ce nombre, selon l'ARD, est comparable au record de jeudi: 11.287. Vendredi dernier, 7.334 nouvelles infections avaient été enregistrées.

Selon les derniers chiffres, au moins 403.291 personnes en Allemagne ont déjà été infectées par le coronavirus.

En 24 heures, 49 autres personnes sont mortes du Covid-19. Depuis le déclenchement de la pandémie, l'Allemagne a enregistré 9.954 décès.

Jeudi, le taux de reproduction était de 1,11 contre 1,09 mercredi. Cela signifie que dix personnes infectées contaminent environ onze autres personnes.

Premier jour depuis six mois avec moins de 50 morts au Pérou

Pour la première fois depuis six mois, le Pérou a enregistré moins de 50 morts dus au Covid-19 jeudi, alors que le nombre des contaminations et des décès baisse lentement. Le nombre de cas confirmés s'élève à 879.876, avec 2.991 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, et 47 décès supplémentaires, pour un total de 33.984 morts selon les chiffres du ministère de la Santé.

Après la fin du confinement obligatoire qui a duré plus de 100 jours le 1er juillet, la situation s'est aggravée, avec un record de 277 morts le 13 août.

Depuis, les chiffres baissent lentement, et au mois d'octobre, le nombre moyen de décès quotidien est redescendu à 69 d'après les chiffres officiels.

"Cette quantité doit baisser" encore plus, parce que "les taux de contamination baissent dans le pays, (et) aussi le nombre de morts", a déclaré le Premier ministre péruvin Walter Martos.

"Nous ne sommes pas en manque d'oxygène, nous sommes mieux équipés. C'est pour cela que nous considérons que s'il y a une deuxième vague, elle ne sera pas aussi agressive et intense qu'en Europe", a-t-il ajouté.

La pandémie est apparue dans le pays andin le 6 mars et la dernière journée avec moins de 50 morts remonte au 26 avril, avec 28 décès, alors que quatre jours plus tard, ce nombre s'élevait à plus de 100.

Le Pérou est en proportion le pays le plus endeuillé du monde par la pandémie, avec 105,89 morts pour 100.000 habitants selon les chiffres de l'université américaine Johns Hopkins.