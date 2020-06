Plus de 9 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 17H20. Au moins 9.000.091 cas d'infection, parmi lesquels 468.823 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.537.451 cas et 192.973 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (2.281.903 cas et 119.997 décès).

Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé depuis le 16 mai et plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces sept derniers jours.

Ce total ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

L'Allemagne signale 537 nouveaux cas de coronavirus

Cinq-cent-trente-sept nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures en Allemagne, soit 150 de moins que la veille, a communiqué lundi l'Institut Robert Koch (RKI), l'organe qui lutte contre les maladies infectieuses. Les chiffres de lundi portent le nombre total de cas de coronavirus recensés dans le pays à 190.359. En Allemagne, 175.300 personnes ont survécu à la maladie. En un jour, plus de 400 personnes se sont rajoutées à la liste de patients considérés comme guéris.

Depuis son apparition, le coronavirus a causé la mort d'au moins 8.885 personnes en Allemagne.

Le taux de reproduction du virus (R0) est passé de 1,79 à 2,88 en 24 heures.

Aucun décès aux Pays-Bas pour la première fois depuis mars

Le nombre de décès causés par le coronavirus n'a pas augmenté au cours des 24 dernières heures aux Pays-Bas, pour la première fois depuis début mars, a indiqué lundi l'institut national de santé publique. Depuis le début de l'épidémie, le pays a enregistré 6.090 décès. Deux personnes sont décédées à cause du virus vendredi dernier, les dernières victimes enregistrées à ce jour. Aucun décès supplémentaire n'a donc été rapporté samedi et dimanche mais l'institut disposera peut-être de nouvelles données mardi, car les statistiques du week-end sont parfois transmises avec retard.

Depuis le 10 mars, au moins une personne décède chaque jour du coronavirus aux Pays-Bas. Un pic a été enregistré le 31 mars avec 175 victimes en 24 heures.