Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus dans le monde.

La pandémie a fait au moins 266.919 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilanétabli par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h00 GMT.

Plus de 3.806.440 cas ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 74.844 décès pour 1.244.119 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 30.615 morts, l'Italie (29.958), l'Espagne (26.070) et la France (25.987).

EUROPE

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a comparé la Deuxième guerre mondiale au "nouveau combat" contre la pandémie de coronavirus, dans une lettre aux vétérans publiée vendredi, jour anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. "En cet anniversaire, nous sommes engagés dans un nouveau combat contre le coronavirus qui exige le même esprit d'effort national que vous avez incarné il y a 75 ans", écrit Boris Johnson aux anciens combattants.

En raison des mesures de distanciation prises pour lutter contre la pandémie, "nous ne pouvons vous rendre hommage avec des parades et des célébrations de rue comme nous l'avons fait dans le passé, vos proches risquent de ne pas pouvoir vous rendre visite", a souligné le dirigeant conservateur. "Mais permettez-nous, fiers compatriotes, d'être les premiers à transmettre notre gratitude, nos remerciements du fond du coeur, et notre serment solennel: nous nous souviendrons toujours de vous."

Au Royaume-Uni, les commémorations débuteront à 11H00 locales par un moment de recueillement national et deux minutes de silence. La reine Elisabeth II s'adressera aux Britanniques dans un discours enregistré qui sera diffusé par la BBC à 21H00, l'heure exacte où son père le roi George VI s'était exprimé à la radio en 1945.

Autriche

L'Autriche a annoncé la guérison de malades du Covid-19 soignés grâce à la transfusion de plasma sanguin de patients ayant contracté la maladie, un protocole testé dans plusieurs pays mais pour le développement duquel de plus amples données médicales sont nécessaires.

AMERIQUE

Etats-Unis

Les Etats-Unis ont déploré jeudi plus de 2.400 décès supplémentaires du coronavirus en 24 heures, portant le bilan total de l'épidémie dans le pays à plus de 75.500 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Ces 2.448 décès supplémentaires ont été recensés entre 20h30 locales jeudi et la veille à la même heure par l'université, qui actualise ses données en continu. Les Etats-Unis comptent par ailleurs plus de 1,25 million de cas officiellement diagnostiqués (+27.300 en 24h). Quelque 195.000 personnes sont déclarées guéries.

Plus de 8,1 millions de tests de dépistage ont été réalisés dans le pays, de même source. Les bilans journaliers aux Etats-Unis ne sont pas passés sous la barre des 1.000 morts depuis le 1er avril. Après avoir enregistré plus de 3.100 morts en 24h mi-avril, le pays est aujourd'hui bloqué sur un "plateau" dont il n'arrive pas à redescendre.

Si l'épidémie ralentit désormais à New York, qui reste l'épicentre avec plus de 20.000 morts confirmées ou probables du virus dans l'Etat, d'autres foyers sont apparus, comme la région de la capitale américaine, Washington. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas détectés, selon les données officielles. Donald Trump a toutefois régulièrement accusé la Chine de mentir sur son bilan.

"L'Amérique est engagée dans une bataille féroce contre une maladie terrible", a déclaré le président américain jeudi. "Nous prions pour que les scientifiques et les chercheurs innovent sur des traitements, trouvent des thérapies et des vaccins, et qu'ils les trouvent vite."

ASIE

Chine

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.885 cas (2 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.633 décès (0 nouveau), et 77.957 guérisons.