Stéphane Audoin-Rouzeau est historien et spécialiste de la Première Guerre mondiale. Et parce que l’on a pu entendre une certaine rhétorique guerrière – et notamment dans le discours du 13 avril d’Emmanuel Macron – ; parce qu’il a été question d’une lutte contre un ennemi invisible qu’est le virus ; parce qu’on a pu dénombrer des délations et de nouvelles formes de culpabilisation des individus (confinez-vous bien ? Gare à ne pas mettre en danger la vie d’autrui), la comparaison entre notre crise sanitaire actuelle et le phénomène de guerre s’impose.

Pour ce faire, conversation avec cet historien des conflits contemporains, qui nuance la comparaison en apportant un peu d’humilité au propos de l’analyste. “Cette comparaison avec la guerre, je ne peux l’approuver. Parce qu’il n’y a pas d’ennemi identifié, ni de morts violentes, et que la mort ne frappe pas en priorité les plus jeunes, ce qui est le propre d’une guerre. Cependant, nous sommes entrés dans un temps de guerre”.