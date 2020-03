Depuis vendredi, l’attention se porte sur les enfants et les jeunes, privés de cours, et les différentes façons de les occuper en ces temps inédits de confinement. Mais qu’en est-il des parents, nombreux à devoir jonglé entre télétravail et garde de leur progéniture ?

“En cette période particulière, il faut prendre soin de soi en tant que parent, recommande Isabelle Roskam, professeure en Psychologie du développement à l’UCLouvain. On va être enfermé avec ses enfants pendant des semaines. Ça va être épuisant parce que beaucoup d’entre nous, c’est mon cas par exemple, doivent gérer leur boulot et leurs enfants”. Et cette spécialiste du burn out parental sait d’autant mieux de quoi elle parle. “J’ai cinq enfants, dont trois adolescents qui vivent horriblement mal la privation des relations sociales et l’atteinte à leur liberté, et donc dépriment, tandis qu’il faut occuper les deux plus jeunes”. Elle poursuit : [...]