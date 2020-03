Coronavirus: combien de temps va durer le confinement en Belgique ? Plutôt trois semaines, deux mois ou six mois ? © DEMOULIN BERNARD Santé Raphaël Meulders

Les Belges pourront-ils partir en vacances à l’étranger cet été ? Peu probable, dixit le virologue Marc Van Ranst. D’après lui, la crise du coronavirus sera toujours d’actualité. " On entre dans une période d’incertitude et planifier des vacances maintenant n’est pas prudent, nous explique-t-il. La probabilité est grande que les Belges qui ont réservé des vacances à l’étranger doivent les annuler car les pays où ils veulent aller pourraient ne pas les laisser rentrer." La question se pose : est-on parti pour trois semaines, deux mois, six mois de confinement en Belgique ? Place aux experts.