Les enfants sont des éponges à émotions et à informations. Ils sont très curieux et ils se posent sans doute, comme les adultes, de nombreuses questions sur l’épidémie de coronavirus qui s’est déclarée il y a plusieurs semaines. Le professeur Emmanuel de Becker, spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile à Saint-Luc, explique comment aborder ce sujet sensible avec eux.

Comment expliquer à un enfant ce qu’est le coronavirus ?

"La première chose à prendre en compte, c’est l’âge de l’enfant. On n’expliquera pas les choses de la même manière à un enfant de quatre ou cinq ans qu’à un enfant de dix ans ou à un adolescent de treize ans. La deuxième chose importante à savoir est que les enfants captent beaucoup plus de choses que ce qu’on peut imaginer. Ils voient les news, entendent les autres enfants parler dans la cour de récréation et captent les discussions de leurs parents. Ils sont aussi très sensibles aux mensonges. Il est donc essentiel de tenir un discours clair et de leur dire la vérité."

(...)